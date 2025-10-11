У патрульній поліції Тернопільської області закликали водіїв не займати паркувальні місця, призначені для людей з інвалідністю.

“Паркувальні місця позначені дорожнім знаком “Місце для стоянки” з табличкою 7.17 “Особи з інвалідністю” або розміткою 1.35. призначені виключно для транспорту осіб з інвалідністю або транспортних засобів, які їх перевозять”, – йдеться у повідомленні патрульної поліції у фейсбуці.

У поліції додали, що кожного дня фіксують факти, коли водії безпідставно займають такі місця.

Правоохоронці притягують порушників до відповідальності за ч. 6 ст. 122 (порушення правил зупинки або стоянки на місцях для осіб з інвалідністю) КУпАП. Штраф за таке порушення становить від 1020 до 1700 гривень.

“Займаючи ці місця безпідставно — ви не лише порушуєте закон, а й виявляєте неповагу до тих, хто щодня стикається з труднощами у пересуванні”, – додали у поліції.

