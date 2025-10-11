Одна з центральних вулиць Тернополя до весни залишиться без дерев.

Як повідомляє пресслужба міської ради, сьогодні, 11 жовтня, на вулиці Михайла Грушевського в рамках облаштування безбар’єрного простору розпочнеться процес заміни старих дерев.

“Перший етап – це зрізання старих насаджень, щоб навесні на їхньому місці висадити здорові шестирічні дерева. Мова йде про дерева на даній локації – липи, каштани, ясени”, – запевняють у міськраді.

За результатами обстеження експертної комісії, близько 85% зелених насаджень на цій ділянці перебувають у незадовільному стан, кажуть у муніципалітеті.

«Ці дерева висаджені ще в 60-их роках минулого століття. Вони вже досягли своєї вікової межі. Дерева стали аварійно небезпечними і більше не виконують жодної функції», – повідомляла головний спеціаліст-ландшафтник Тернопільської міської ради Світлана Молодецька.

Процес оновлення зелених насаджень почнеться зі сторони ТЗОШ №4. Висадження нових молодих дерев заплановане навесні 2026 року.

Безбар’єрний простір на вулиці Михайла Грушевського обіцяють облаштувати на ділянці від Театрального майдану до будівлі обласної військової адміністрації. Реконструкцію проводять у межах національного проєкту «Рух без бар’єрів» та одного з найбільших безбар’єрних маршрутів міста.

Проєктом передбачено оновлення тротуарного покриття, пониження бордюрів, облаштування тактильної плитки та інших елементів доступності, що забезпечать комфортний рух для маломобільних груп населення.

Подобається це: Подобається Завантаження…