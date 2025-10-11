Західноукраїнський національний університет отримав сертифікат, який засвідчує, що система управління якістю Західноукраїнського національного університету стосовно надання послуг у сфері вищої освіти університетського рівня, відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT).

Фахівцями незалежного агентства було проведено аудит системи управління якістю, який підтвердив, що Класичний університет Тернополя відповідає усім критеріям ефективного менеджменту якості, визначеними міжнародними нормами.

Сертифікат засвідчує, що ЗУНУ має чітко налагоджені внутрішні процеси управління, орієнтовані на постійне вдосконалення освітньої діяльності, високий рівень наукової роботи, якісний сервіс для студентів, викладачів та партнерів. Документ підтверджує впровадження міжнародних стандартів якості у всі ключові процеси — від організації освітнього та наукового процесу до обслуговування студентів.

Міжнародний стандарт ISO 9001:2015, IDT визнаний у понад 140 країнах світу і є свідченням високого рівня діяльності університету. Отриманий сертифікат № UA.IF.QMS.293-25 відкриває нові вектори для міжнародного співробітництва ЗУНУ, підвищує довіру до університету, підтверджує його лідерські позиції в освітньому просторі України та за кордоном.

Оскільки зовнішні партнери звертають увагу на стандарти якості у співпраці та надають перевагу закладам, котрі мають підтверджені системи управління якістю, цей сертифікат відкриває перед ЗУНУ великі можливості участі у грантах, міжнародних програмах, зміцнює довіру серед студентів, партнерів та наукової спільноти в Україні та за її межами.

