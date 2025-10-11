Володимир Савінков із села Нирків на Чортківщині загинув ще в листопаді минулого року. Довгі місяці рідні сподівалися, а раптом їхній захисник живий? Та Володимир повертається додому на щиті. Вічна пам’ять і шана українському Воїну!

«Товстенська селищна рада сповіщає, що солдат САВІНКОВ Володимир Вікторович, механік-водій механізованого батальйону, житель села Нирків, загинув 24 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання, у районі населеного пункту Курахове Покровського району Донецької області.

Майже десять місяців Володимир Вікторович вважався безвісти зниклим.

Вірний військовій присязі та своєму народові, він до останнього подиху виконував свій обов’язок, проявивши мужність, відданість і справжній героїзм.

Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким і друзям загиблого воїна.

Нехай Господь дарує їм сили пережити цю тяжку втрату, а світла пам’ять про Володимира живе у серцях усіх, хто його знав і шанує. Вічна памʼять і слава нашому Захиснику!» – йдеться в повідомленні громади.

Володимиру Савінкову було лише 48 років.

