СБУ та Нацполіція заблокували діяльність трьох організованих наркогруп, які збували наркотичні речовини по всій території України. У секторі взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області розповіли деталі гучного затримання.

“До складу входило три злочинних угруповання з Тернополя, Києва та Івано-Франківська, які збували заборонені речовини по всій території України. За пів року фігуранти продали близько 10 тонн наркотичних засобів, заробивши на цьому 300 мільйонів гривень”, – йдеться у повідомленні.

Учасники банди спеціалізувалися на контрабанді та розповсюдженні наркотичного засобу «Кратом», який активно поширюється наркодилерами серед молоді.

‘У результаті комплексних заходів на кордоні України в одному із пунктів пропуску правоохоронці вилучили оптову партію наркотичних речовин, загальною вагою близько 100 кілограм. Зловмисники намагалися ввезти «товар» з території ЄС, приховавши пакунки із «Кратомом» серед особистих речей у двох мікроавтобусах”, – зазначили в СБУ.

Одночасно із затриманням на кордоні було проведено 80 санкціонованих обшуків на території 15 областей у місцях проживання фігурантів, зберігання та розповсюдження ними наркотичних речовин.

У ході слідчих дій виявили та вилучили близько 700 кілограм наркотичних засобів на загальну суму понад 17 мільйонів гривень, 4 автомобілі, а також грошові кошти у різній валюті, еквівалентні майже 5 мільйонам гривень.



Наразі на підставі зібраних доказів 29 учасникам злочинної мережі повідомлено про підозру за ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Крім того, одному зі спільників, який відповідав за логістику – оголосили підозру за ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України.

Також вирішується питання про обрання всім підозрюваним запобіжного заходу.

Спецоперацію з протидії незаконному обігу наркотичних речовин проводили оперативники УСБУ в Тернопільській області спільно із співробітниками ГУ НП в Тернопільській області та за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.

