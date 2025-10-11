У власність територіальної громади у с. Біла на Тернопільщині передали адміністративну будівлю вартістю понад 200 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Тернопільський міськрайонний суду задоволив позов Тернопільської окружної прокуратури в інтересах держави в особі Білецької сільської ради про передачу у комунальну власність громади безхазяйного нерухомого майна вартістю понад 200 млн грн.

Прокурори з’ясували, що у с. Біла Тернопільського району є безхазяйне нерухоме майно – адміністративна будівля з приміщеннями, площею 8 680 кв м., вартістю 208 789 000 грн. Воно було взяте на облік сільською радою, проте дотепер не передане у власність громади.

Після переходу будівлі у комунальну власність громада матиме можливість здійснювати належне управління цим майном.

