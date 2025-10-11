Дощ стукав у напівсонне вікно. Просився на каву. Дощ був закоханий у Неї. Розумів Її меланхолійний настрій і тихий смуток.

…Дощ зустрічав Її з далеких доріг, вимальовував у небі веселку. Вистукував мелодію на клавішах зеленого листя. А вранці чекав, коли Вона відкриє вікно, аби посмакувати запахом смачної, приготовленої Нею, кави і подарувати Їй свіжі аромати трав, дерев, квітів, вмите сонце і сліпучно-білі випрані хмари. Він знав: Вона любить настояні на росі та дощі ранки й вітатися з сонцем.

…Дощ проводив Її у світи. Спостерігав, як щоразу, перед мандрами, Вона готує міцнющу каву. І гріє біля гарячого горнятка душу. Вистукував синтементальну мелодію на клавішах опалого жовтого листя. У ній було стільки ностальгії!

– Вона повернеться, – шепотіла осінь. Й застібала світу останній невіддірваний гудзик промоклого розхристаного плаща.

– Вона – птаха, – зітхав дощ.

– То не спиняй Її…

…Осінь і дощ сиділи на мокрій лавці. Вона пройшла мимо них. Залишила шлейф терпкуватих парфумів і кави. Вітер шарпнув парасольку, аби дощ подарував Їй поцілунок перед розлукою.…

Ольга ЧОРНА.

