Учениця 5-го класу Тернопільської школи №18 Ірина Данилевич разом зі партнером Костянтином Навроцьким успішно виступили на IDSA World Championship-2025 – Чемпіонаті світу зі спортивно-бальних танців, який цього року проходив у Польщі. Танцювальна пара здобула два других місця у своїй категорії.

Як повідомляє ТМР, юні спортсмени є вихованцями тернопільського танцювального клубу «VIVAT», який представляє Україну на провідних міжнародних змаганнях. Їхні досягнення – результат системної праці та професійної підтримки наставників Ірини Павлової та Тараса Карнаса.

Вітаємо тернопільських танцівників та їхніх тренерів і бажаємо нових перемог на світових паркетах!

