У співпраці із суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності Тернопільська митниця продовжує адмініструвати надходження до Державного бюджету України, тим самим сприяючи посиленню обороноздатності нашої країни.

Результатом взаємодії митниці та бізнесу у січні-вересні цього року стали понад 6 мільярдів гривень митних платежів, спрямованих до держбюджету.

Зокрема, забезпечено надходження 5,5 мільярда гривень податку на додану вартість, 503 мільйони гривень мита, 153 мільйони гривень акцизного податку, а також понад 6 мільйонів гривень інших платежів.

Трактори, машини для сільського господарства, полімери етилену, вуглицева сталь та гербіциди – основні товари, ввезення яких сприяло наповненню державної скарбниці.

Завдяки щоденній фаховій роботі працівників митниці у напрямку здійснення контролю за правильністю визначення митної вартості товарів, їх країни походження та класифікаційної роботи до бюджету вдалося додатково залучити понад 18 мільйонів гривень.

