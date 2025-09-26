Житель Тернопільщини зберігав удома дурман та збував наркозалежним

На Лановеччині поліцейські вилучили у місцевого жителя коноплю. Наркотичні засоби чоловік зберігав у своєму помешканні та збував наркозалежним. Правоохоронці вилучили речові докази й розпочали кримінальне провадження, повідомили в обласній поліції.



Оперативники відділення поліції №1 (м. Ланівці) отримали інформацію, що 25-річний місцевий житель за місцем проживання зберігає заборонені речовини та розповсюджує їх серед наркозалежних. У ході перевірки ці відомості підтвердилися.



Під час проведення санкціонованого обшуку домоволодіння фігуранта поліцейські виявили висушену коноплю. Вилучене направлено на експертне дослідження.



Слідчі поліції розслідують факт у межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). За результатами експертизи буде вирішено питання щодо повідомлення фігуранту про підозру.



Санкція статті передбачає від чотирьох до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

