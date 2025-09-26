Сьогодні: П’ятниця. 26.09.2025

У ЗУНУ провели тренінг «Сексуальне насильство у воєнний час»

У ЗУНУ провели тренінг «Сексуальне насильство у воєнний час»

У центрі соціально-психологічної підтримки та резильєнтності ЗУНУ відбувся тренінг на надзвичайно чутливу й важливу тему – «Сексуальне насильство у воєнний час».

Захід провели сертифіковані тренери Ірина Рудь та Оксана Чумаченко.

Учасниками стали члени команди центру, магістранти-психологи, працівники центру підтримки студентів. Протягом тренінгу вони здобували знання й практичні навички, які допомагають краще розуміти тих, хто пережив насильство, будувати простір довіри й безпеки. Обговорення реальних випадків, робота в групах і практичні вправи дали змогу відчути, наскільки важливою є чутлива комунікація, підтримка та взаємодія різних фахівців.

Ця тема – складна, але водночас надзвичайно актуальна. Сексуальне насильство під час війни визнається одним із найтяжчих злочинів проти людяності. Підготовка фахівців, здатних працювати з постраждалими – це виклик, який стосується усього суспільства. Саме тому подібні тренінги мають таке велике значення.

Для університету це також особлива місія. Ми не лише готуємо професійних фахівців, а й створюємо середовище, де формується культура підтримки та безпечного спілкування.

Тренінг відбувся завдяки міжнародному проєкту Zentrum ÜBERLEBEN у співпраці з організацією РОКАДА, за підтримки ifa/zivik та Федерального міністерства закордонних справ Німеччини.

