На Тернопільщині — штормове попередження, повідомили в ГУ ДСНС у Тернопільській області.

За прогнозом обласного центру з гідрометеорології, 2 липня в другій половині дня очікують грози, подекуди град (6 -19 мм), в окремих районах шквали 15–20 м/с.

Рятувальники закликають суворо дотримуватися правил безпеки під час погіршення погодних умов:

Під час грози зачиніть усі вікна та двері вдома, вимкніть з мережі електроприлади.

Якщо ви на вулиці — не ховайтеся під високими поодинокими деревами та не купайтеся у водоймах.

Під час шквального вітру тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередач та старих дерев. У жодному разі не паркуйте під ними свої автомобілі.

“Бережіть себе та своїх близьких! У разі виникнення надзвичайної ситуації телефонуйте 101”, — зазначили рятувальники.