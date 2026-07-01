Оперативники Тернопільщини затримали 21-річного хлопця, якого російські спецслужби втягнули у злочин через чат-бот для знайомств.

Про це повідомили у поліції Тернопільщини.

“Російські спецслужби змінюють тактику і дедалі частіше використовують популярні сервіси знайомств для пошуку потенційних жертв та вербування виконавців диверсій. Саме за такою схемою у пастку потрапив житель Тернопільського району 2004 року народження”, — розповіли у поліції.

Хлопець познайомився з дівчиною через чат-бот для знайомств у Telegram. Молоді люди певний час спілкувалися, листувалися, а згодом домовилися про особисту зустріч. Однак побачення так і не відбулося.

Натомість юнакові зателефонували невідомі, які представилися співробітниками українських спецслужб. Вони заявили, що його нова знайома нібито є працівницею кол-центру, який працює на ФСБ. Для переконливості надіслали фотографію затриманої дівчини та повідомили, якщо він хоче допомогти їй, повинен виконати їхні вказівки.

Співрозмовники переконали хлопця, що в одному з банків Тернополя перебуває спільник так званої “агентки”. Щоб його “викрити”, потрібно підпалити вхід до фінансової установи та зафіксувати все на відео. І як тільки зловмисник вийде – його затримають спецслужби.

30 червня близько 21:40 молодий чоловік придбав пальне, прийшов за вказаною адресою та підпалив вхідні двері банку, транслюючи те, що відбувається, у форматі відеодзвінка. Після цього фігурант пішов на роботу.

Оперативники карного розшуку спільно із співробітниками СБУ встановили особу палія. Ним виявився житель Тернопільського району, який працює автомеханіком.

Правоохоронці затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Чоловік у скоєному зізнався. Йому уже повідомили про підозру за частиною 2 статті 194 (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу) Кримінального кодексу України. За скоєне хлопцеві загрожує від трьох до десяти років позбавлення волі.

Правоохоронці закликають українців бути максимально обережними під час спілкування в інтернеті. Якщо новий знайомий або невідомі особи починають просити виконати будь-які “секретні завдання”, вимагають підпалити будівлю, передати пакунок, сфотографувати військовий об’єкт чи переконують, що ви допомагаєте українським спецслужбам, – це може бути частиною операції російських спецслужб.

У разі отримання подібних повідомлень або дзвінків негайно припиніть спілкування та повідомте про це поліцію або Службу безпеки України.