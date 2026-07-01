Дорожньо-транспортна пригода трапилася 30 червня в селищі Козлів Тернопільського району. В аварії не розминулися квадроцикл та мотоцикл, якими керували неповнолітні.

Про це повідомили у поліції Тернопільської області.

За попередніми даними, 15-річний водій квадроцикла Orix 150, який віз свого однолітка, зіткнувся з мотоциклом Spark, за кермом якого перебував водій 2009 року народження. На мотоциклі також був неповнолітній пасажир.

Унаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали водій і пасажир мотоцикла, а також пасажир квадроцикла. Усіх потерпілих госпіталізували до медичного закладу. Учасникам дорожньо-транспортної пригоди провели забір крові для встановлення можливого вмісту алкоголю.

Поліцейські вкотре наголошують: допускати до керування транспортними засобами дітей, які не мають відповідного права, небезпечно. Дотримання правил дорожнього руху та належний контроль з боку дорослих допомагають запобігти трагічним наслідкам на дорогах.