У Західноукраїнському національному університеті відбулася урочиста академія з нагоди 60-річчя закладу вищої освіти. Ювілей став святом для всієї університетської родини – студентів, викладачів, співробітників, випускників та почесних гостей. За цією датою – величний шлях, насичений знаковими подіями та яскравими звершеннями, в яких тісно переплелися людські долі, історія, пам’ять і вдячність.

Урочистості з нагоди 60-річчя Західноукраїнського національного університету розпочалися виконанням Державного Гімну України в акапельному виконанні студентів. Зі щемом у серці хвилиною мовчання присутні вшанували пам’ять тих, хто поклав на вівтар національної свободи найдорожче – своє життя. Університетська спільнота згадала усіх студентів і випускників Західноукраїнського національного університету, які полягли у боротьбі за майбутнє України.

На урочистості з нагоди 60-річчя університету завітали представники органів влади, університетів-партнерів України та країн Європи, меценати, стейкхолдери, роботодавці, члени Наглядової ради ЗУНУ.

З вітальним словом до присутніх звернулася ректор Західноукраїнського національного університету Оксана Десятнюк: «Сьогодні наш Західноукраїнський університет відзначає ювілей. Це роки праці і віри, традицій і новаторства, перемог і викликів, гордості й тихої радості, пам’яті та вдячності. Тому в цей знаковий день ми з особливою шаною говоримо про фундаторів, які в різні періоди вели наш університет дорогою становлення, розвитку та утвердження. Кожен із них залишив у його історії не просто сторінку, а наріжний камінь у фундаменті сучасного ЗУНУ. З особливою вдячністю ми згадуємо Леоніда Олексійовича Каніщенка – людину, яка стояла біля витоків створення університету і визначила напрями розвитку майбутньої інституції. Петра Даниловича Гуменюка, який зміцнив матеріальну базу, побудував гуртожитки, заклав перші цегли центрального корпусу, розпочав підготовку науковців із числа кращих випускників майбутнього університету. Олександра Андрійовича Устенка, який розширив горизонти університету, відкривши філії та започаткувавши міжнародну співпрацю. Сергія Ілліча Юрія, з діяльністю якого пов’язані присвоєння статусу національного, перетворення закладу у потужний осередок науки в один із найпрестижніших економічних навчальних закладів України. Андрія Ігоровича Крисоватого, під керівництвом якого управлінські рішення були спрямовані на зміцнення позицій відкритого закладу освіти нового типу, розвиток наукових шкіл, формування класичного університету з європейським вектором розвитку.

Наша історія – це життєве переплетення тисяч доль найкращих викладачів і науковців, відданих працівників, талановитих студентів та понад 245 тисяч випускників. Це історія людей, які щодня віддавали і віддають університету свій розум, талант, працю. Це історія сили спільноти, яка пройшла шлях від невеликого економічного відділення до класичного університету європейського зразка. Особлива сила нашого університету полягає у єдності та небайдужості його колективу. Ми не лише освітньо-науковий заклад, а й велика родина, об’єднана спільними цінностями, любов’ю до України, відповідальністю за її майбутнє. Завдяки цьому ЗУНУ – це мультифункціональний хаб освіти, науки, інновацій, культури, спорту і партнерства, де поєднується академічна підготовка, дослідницька діяльність, цифрові рішення та практико-орієнтовані ініціативи. Сьогодні наш університет серед лідерів національних і міжнародних рейтингів займає 18 місце в консолідованому національному рейтингу закладів вищої освіти України. Якісно реалізує 176 освітніх програм, що поєднують фундаментальні знання, практичну підготовку для понад 16 тисяч студентів. Підтримує розвиток семи наукових шкіл, потужного інтелектуального фундаменту університету, сформований поколіннями знаних вчених, дослідників і наставників. Є засновником низки міжнародних Scopus-конференцій, 11 наукових журналів, збірників, які індексуються в наукометричних Scopus-базах. Розвиває систему освіти, формуючи сучасне середовище для міждисциплінарного навчання, технологічної творчості, наукового пошуку та підготовки фахівців майбутнього. Співпрацює зі 195 партнерами із 43 країн світу, залучаючи щорічно більше 200 учасників до міжнародної мобільності. Реалізує 17 міжнародних та 16 національних наукових проєктів. Сприяє всебічному розвитку і фізичному вихованню молоді, залучаючи здобувачів освіти до участі в творчих колективах і спортивних секціях. ЗУНУ пишається плеядою майстрів спорту України міжнародного класу, заслужених майстрів спорту України, призерів та учасників олімпіад, чемпіонатів України, світу та Європи. Водночас ЗУНУ – це університет із виразною громадянською позицією. У час великих викликів війни ми залишаємося осередком стійкості, патріотизму, взаєморозуміння і віри в незалежну, суверенну Україну. Засвідчуючи це щоденною волонтерською працею, підтримкою наших захисників і захисниць, допомогою тим, хто цього потребує. І це не лише про три тисячі маскувальних сіток, шістсот «кікімор» і десятки автомобілів, переданих на фронт. Це про незламність університетської спільноти. За кожною цифрою, кожним здобутком, кожною перемогою університету стоять люди. Саме тому сьогодні особливі слова вдячності хочу адресувати колективу Західноукраїнського національного університету. Викладачам та науковцям, які віддають часточку себе, своєї любові та турботи молоді. Працівникам, чия робота часто залишається поза кадром навчального наукового процесу, але без яких неможливий жоден день університетського життя. Молоді, чий рух, енергія, сміливість, нові ідеї та віра у власні сили наповнюють університет особливим ритмом життя. Випускникам, які працюють в різних сферах на благо держави і водночас є нашими стейкхолдерами, порадниками, партнерами.

Висловлюємо велику повагу і вдячність Наглядовій раді університету за стратегічне бачення, мудрі поради та активну участь у розвитку університету. Представникам влади і громад за партнерство, розуміння ролі університету в розвитку регіону і держави, за підтримку наших спільних ініціатив. Велика вдячність і слова поваги нашим українським і закордонним партнерам, які у надзвичайно складний час для України поряд з нами у спільних проєктах академічної мобільності, міжнародних програмах, освітніх і наукових заходах. Нашим меценатам за довіру, за розуміння того, що інвестиція в університет сьогодні – це інвестиція в майбутнє держави. Власне, в цей день хочеться говорити не лише про минуле і сьогодення, а й про майбутнє, бо 60 років – це знакова віха, з якої починається новий шлях. Ми маємо гідну історію, отже маємо велику відповідальність перед тими, хто оборонить нашу державу, і низько схиляємо голови перед тими, хто віддав життя за Україну.

Ми маємо міцні традиції, отже повинні сміливо творити нове. Маємо талановиту молодь, отже повинні відкривати для неї усі можливості. Маємо відданих викладачів і працівників, отже повинні берегти людський капітал. Як найцінніший скарб маємо партнерів і друзів, отже повинні зміцнювати довіру і творити спільні добрі справи. І саме тому сьогодні я хочу, щоб кожен у цій залі відчув, що це свято ваше, свято кожного. Цей ювілей усіх, хто, бодай чимось, долучився до життя нашої Alma-mater. Усіх, хто навчався, працював, мріяв, творив, підтримував і допомагав. Тих, хто вірив у ЗУНУ. Бо університет – це не абстрактна інституція.

Університет має обличчя, ваші обличчя. Має голос, ваші голоси. Має серце, одне на всіх. Нехай у цьому серці завжди буде місце для вдячності. До тих, хто був до нас. Для любові до тих, хто сьогодні поруч з нами. І для віри у тих, хто буде після нас. З ювілеєм, дорога університетська родино! З 60-річчям, Західноукраїнський національний університете! Слава Україні!»

Безперечно, ювілей університету — це не просто календарна дата. Це своєрідна подорож у часі, що повертає до витоків, до людей і подій, які формували його історію, наповнюючи її змістом, сенсами й здобутками. У такі миті особливо відчутним стає зв’язок поколінь, коли минуле, сьогодення й майбутнє з’єднуються в єдину живу тканину університетської спільноти.

Виголосив своє вітання голова Вченої ради ЗУНУ Андрій Крисоватий: «Впевнено, гідно, велично — саме ці слова з гімну Західноукраїнського національного університету найкраще відображають інституційний поступ нашого закладу вищої освіти. Кожне покоління додавало до нашої університетської спільноти власні чесноти, цінності та здобутки. Саме тому ми можемо впевнено сказати: наш колектив живий, а отже — сильний і життєздатний. Я щиро дякую кожному працівникові, викладачеві, науковцю. Особливі слова вдячності висловлюю нашим студентам, випускникам, які своєю працею примножують авторитет і велич альма-матері.

У чому сила університету? Передусім — у людях, у людському капіталі. Людиноцентризм і вільнодумство — це ті наріжні камені, які заклали наші батьки-засновники й які ми сьогодні передаємо новому поколінню. З великою шаною звертаюся до наших ветеранів. Дякую Вам за все, що ви зробили і продовжуєте робити. Щиро дякую викладачам, науковцям і всім працівникам університету. Завдяки вашій щоденній праці наш університет має саме такий високий рівень і заслужений авторитет. Ми віримо в майбутнє. Пам’ятаємо минуле, впевнено працюємо в сьогоденні й разом будуємо завтрашній день. У єдності, у незламності — так, як сьогодні боронять Україну наші воїни. З ювілеєм, рідний університете! Віват, Класичний університете Тернополя!»

Справжня цінність університету вимірюється не лише роками його історії, а й успіхами випускників, які своїми справами примножують славу України. Наш університет має за честь називати своїм випускником державного діяча, дипломата, людину, для якого слово «Україна» завжди мало особливе значення.

Під час урочистостей з нагоди 60-річчя Західноукраїнського національного університету виголосив вітання академічній спільноті та гостям голова Наглядової ради ЗУНУ, Президент України 2005-2010 рр Віктор Ющенко: «П’ятдесят п’ять років тому я вперше ступив на тернопільську землю, вступив до цього інституту й став студентом першого курсу. Саме тут я отримав фахові знання, важливі уроки історичної пам’яті, любові до України та розуміння того, що таке національна гідність.

Сьогодні з радістю і теплотою можу сказати, що ЗУНУ за ці роки досяг великих успіхів. Я дуже часто згадую своїх викладачів, згадую їх у молитвах. Ми будували спортивні майданчики, працювали, разом піднімали свій інститут. Це були світлі роки, які назавжди залишилися в моєму серці. Щиро вітаю всю університетську спільноту з 60-річчям Західноукраїнського національного університету. Бажаю Україні якнайшвидшої Перемоги, а всім, хто своєю працею розвиває рідний університет, — нових звершень, наснаги й мирного майбутнього».

З вітальним словом до колективу ЗУНУ звернувся міський голова Тернополя Сергій Надал: «60 років тому почалася історія Західноукраїнського національного університету. Сьогодні вона продовжується у тисячах людських доль. У кожному випускнику, який працює. У кожному викладачеві, який передає знання. У кожному студентові, який тільки починає свій шлях. 60 років наше місто розвивалося разом з університетом. Це наша спільна історія, якою ми справді пишаємося. А далі прийшов 2022 рік. І тоді ми зрозуміли, що університет давав не лише освіту, а навчив своїх студентів, що є в житті основним. Він виховав не лише професіоналів, але і патріотів. Обличчя на стелі пам’яті Героїв університетської спільноти є найбільшим болем і водночас гордістю ЗУНУ.

Дякую кожному викладачу, кожному науковцю, кожному, хто роками будував цей заклад і творив його імʼя. Дякую викладачам за студентів, якими пишається все місто й Україна. Дякую молоді та всій університетській родині за внесок у розвиток Тернополя та країни. Нехай наступні десятиліття Західноукраїнський національний університет живе, зростає і працює під мирним небом України!»

За багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток сфери освіти і науки та з нагоди 60-річчя Західноукраїнського національного університету Сергій Віталійович нагородив грамотами Тернопільської обласної ради представників академічної спільноти ЗУНУ: провідного спеціаліста навчально-наукового центру по роботі з іноземними студентами Людмилу Герун, заступницю директора студентського містечка Зоряну Козак, перекладачку 1-ї категорії відділу міжнародних зв’язків ЗУНУ Вікторію Коробій, завідувача кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем Андрія Сегіна, спеціалістку 2-ї категорії факультету комп’ютерних інформаційних технологій Світлану Ясінчук, доцента кафедри психології та соціальної роботи Елеонору Ященко.

Начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух привітав присутніх: «Для мене цей університет — це родина, це альма-матер, до якої завжди хочеться повертатися. Тут ми не просто навчалися й працювали. Тут сформувалося наше життя, наші цінності й спільнота. Я хочу подякувати всім, хто творить цей університет сьогодні.

Шістдесят років для людини — це зрілий вік, а для університету — радше юність, час розвитку, енергії та зростання. І за ці роки він пройшов величезний шлях — від невеликого підрозділу до потужного освітнього центру. Але найбільше досягнення університету — це його випускники. Серед них є Президент України, державні діячі, науковці, управлінці, тисячі фахівців, які працюють в Україні та у світі. І водночас ми не можемо не пам’ятати про наших захисників — випускників і студентів, які віддали життя за Україну. Ми пишаємося ними і віримо в Перемогу, в повернення наших воїнів додому».

Тарас Тимофійович вручив подяку Голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука трудовому колективу ЗУНУ за вагомий внесок у розвиток освіти і науки, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм.

Начальник Тернопільської ОВА нагородив нагрудним знаком «Відмінник освіти» професора кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності Миколу Лазаровича. Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України – професора кафедри психології та соціальної роботи Анатолія Фурмана. Подякою Міністерства освіти і науки України – професора кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності Лесю Біловус, начальника відділу цифрової трансформації ЗУНУ Назара Іваніцкого, професора кафедри комп’ютерних наук Андрія Мельника, професора кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу Сергія Надвиничного, начальницю науково-дослідної частини ЗУНУ Віту Семанюк. Цінним подарунком Тернопільської ОВА Тарас Пастух нагородив заступницю директора навчально-наукового інституту інноватики, природокористування та інфраструктури ЗУНУ Олену Борисяк, а також завідувача кафедри енергетичних систем та бізнес-аналітики Руслана Бруханського. Грамоти Тернопільської ОВА отримали завідувачка кафедри комп’ютерної інженерії Леся Дубчак, начальник планово-фінансового відділу Олексій Кушнір, професор кафедри міжнародного туризму і готельного бізнесу Володимир Мазур.

Перший заступник голови Тернопільської обласної ради Володимир Болєщук звернувся до учасників заходу: «Для мене сьогодні велика честь бути поруч із Вами та відзначати 60-річчя ЗУНУ. У стінах цього університету у нас формувався характер. Викладачі вчили нас не тільки науки. Вони вчили нас життя. Це були перші життєві помилки та перші життєві перемоги. Тому я щиро дякую всім, хто робить внесок в розвиток ЗУНУ. Дякую ЗУНУ за той внесок, який він здійснив в мене і в кожного студента, який досяг успіху».

За розвиток сфери освіти і науки, значні особисті досягнення у професійній діяльності та з нагоди 60-річчя створення ЗУНУ Володимир Михайлович нагородив грамотами Тернопільської обласної ради доцента кафедри економічної кібернетики та інформатики Оксану Башуцьку, старшого товарознавця відділу матеріально-технічного забезпечення Наталію Ведмедюк, завідувача кафедри міжнародних економічних відносин Романа Зварича, спеціаліста першої категорії ННІМВ ім. Б. Д. Гаврилишина Тетяну Пелих, завідувача кафедри міжнародних відносин та дипломатії Оксану Тулай, професора кафедри енергетичних систем та бізнес-аналітики Нелю Чорну, професора кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності Ірину Шкіцьку.

Голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Андрій Бутенко, розпочинаючи свій виступ, зачитав вітальну адресу від агентства до університетської спільноти: «Щиро вітаємо Західноукраїнський національний університет із визначним ювілеєм — 60-річчям! Ваш університет відомий високою культурою освітнього процесу, постійним прагненням до вдосконалення та впровадженням кращих європейських практик.

Символічно й цілком закономірно, що саме Західноукраїнський національний університет став у 2023 році платформою для проведення першого Українського форуму якості вищої освіти. Саме з цього університету розпочався форум, який сьогодні є найбільшою освітньою платформою в Україні. У ці складні історичні часи колектив університету демонструє надзвичайну стійкість, патріотизм та єдність, виховуючи нову генерацію висококваліфікованих фахівців і лідерів. Ви робите неоціненний внесок у наближення нашої Перемоги та майбутню відбудову України. Щиро дякуємо вам за це!»

«Колеги, від усіх нас хочу сказати, що ми бачимо, як українські університети стають справжніми осередками розвитку своїх міст і громад. Тож нехай ЗУНУ і надалі залишається центром знань, прогресу, розвитку та віри в майбутнє України», — зазначив Андрій Бутенко.

Полковник, заступник начальника департаменту Головного управління розвідки Сергій Божок звернувся до університетської спільноти: «Я щиро радий бути сьогодні в цьому залі та привітати Вас з визначною датою — 60-річчям Західноукраїнського національного університету. Попереду — десятки років розвитку, сотні наукових праць. Це той міцний фундамент, який закладається для нашої держави. А далі кожен із нас є тією цеглиною, тим камінцем, з яких будується Україна. Ми будуємо її разом — кожен на своєму місці, кожен, хто сьогодні присутній у цій залі, кожен громадянин України. Від колективу Головного управління розвідки, від Департаменту активних дій та від себе особисто хочу подякувати вам за те підґрунтя, яке ви формуєте для держави. Адже головний результат вашої праці — це випускники. І сьогодні ми бачимо, що це сильні, фахові люди, які розбудовують нашу країну та зміцнюють її державність.

Окремо хочу відзначити принципову позицію університету: ви не залишаєтеся осторонь викликів, які сьогодні постали перед Україною. Ви допомагаєте не лише підрозділам Головного управління розвідки, а й іншим підрозділам Сил оборони України. За це вам щира вдячність і низький уклін».

Подяками директора Департаменту активних дій пан Божок нагородив спеціаліста центру конверсії військових кадрів та ветеранів війни Олександра Квасовського, декана факультету економіки та управління Андрія Коцура, декана факультету комп’ютерних інформаційних технологій Ігоря Якименка, директора бібліотеки ім. Л. Каніщенка ЗУНУ Казимира Возьного.

Цей знаменний ювілей – символічний початок нового, ще амбітнішого етапу в історії Західноукраїнського національного університету. Особливо хвилюючим став момент відправлення послання, яке вирушило в довгу подорож крізь десятиліття до тих, хто святкуватиме сторіччя Alma-mater через сорок років.