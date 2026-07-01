Виконавчий комітет Тернопільської міської ради прийняв рішення про посилення контролю за роботою систем кондиціювання у міському громадському пасажирському транспорті. Відтепер за виявлені факти вимкнених або несправних кондиціонерів у салонах автобусів і тролейбусів перевізників обіцяють штрафувати.

Про це повідомили у Тернопільській міській раді.

Щтрафи застосовуватимуть до перевізників тих транспортних засобів, які обладнані системами кондиціювання, проте за температури повітря на вулиці +25°C і вище кондиціонер був вимкнений або не працював. Розмір штрафу становить 2 000 гривень за кожен день, в який були зафіксовані випадки порушення в кожному окремо взятому транспортному засобі.

Факт порушення має бути підтверджений відповідним актом, складеним уповноваженими особами, які здійснюють контроль за роботою громадського пасажирського транспорту. В акті зазначатимуться дата та час перевірки, номер транспортного засобу і маршрут, на якому виявлено порушення.