Іван Локотош. Йому було лише 28 років. Молоденькі наші хлопчики, наші Герої. Іван загинув на Донеччині, де вже стільки цвіту українського полягло. Легких небесних хмарин тобі, Іване! Вічна пам’ять!

«Безжальна війна забрала ще одне молоде життя.

У бою за Україну, її свободу та незалежність загинув житель села Теофіпілка, солдат Локотош Іван Іванович, 12.05.1996 року народження.

Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. На жаль, стало відомо, що 28-річний захисник загинув 26 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Висловлюємо щирі співчуття всім рідним та близьким», – повідомив голова Козівської громади Сергій Добалюк.