Сьогодні, 1 липня, до Служби порятунку звернулися небайдужі мешканці Тернополя. На вулиці Морозенка вони помітили птаха, який заплутався в нитках високо на дереві та не міг самостійно звільнитися.

На місце події прибули надзвичайники. За допомогою пожежної автодрабини вони піднялися на висоту, обережно розплутали нитки та визволили пернатого з пастки.

Після цього птаха передали волонтерам місцевої зоозахисної організації, які подбають про його подальший догляд та відновлення.

“Дякуємо небайдужим мешканцям, які не пройшли повз. Саме завдяки такій взаємодії вдається зберегти життя тим, хто сам не може покликати на допомогу”, — зазначили в ДСНС Тернопільщини.

Фото ГУ ДСНС у Тернопільській області.