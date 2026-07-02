Назавжди 34… Ще одне молоде життя згоріло у полум’ї страшної війни. На Запоріжжі прийняв свій останній бій Михайло Завиташ. Майже два місяці захисника вважали зниклим безвісти. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«Гіркі звістки продовжують надходити до Козівської громади.

Захищаючи Україну, загинув наш земляк, житель селища Козова – Завиташ Михайло Андрійович, 19.11.1992 року народження.

Життя військовослужбовця обірвалося 5 травня 2026 року під час виконання обов’язків військової служби в населеному пункті Омельник Запорізької області.

Близько двох місяців захисник вважався зниклим безвісти.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Михайла.

Вічна пам’ять та шана Герою!» – написав козівський селищний голова Сергій Добалюк.