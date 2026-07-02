З метою вшанування та увіковічення видатних співаків, музикантів, художників, представників інших видів мистецтв, героїчних та видатних дат, подій, особистостей, виконавчий комітет міської ради прийняв рішення поповнити «Алею Зірок» на вулиці Петра Конашевича-Сагайдачного зірками з іменами:

44 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола;

105 окрема бригада територіальної оборони ЗСУ.

«Зірки з іменами цих військових підрозділів встановлюються на знак пошани до їхнього героїзму та самовідданої служби, адже в лавах бригад переважно служать жителі Тернополя і Тернопільщини, які щодня боронять незалежність України та захищають мирне життя українців», – сказав міський голова Сергій Надал.

До слова, перед розглядом проєкту рішення виконавчим комітетом у Тернополі тривав збір пропозицій від жителів міста щодо кандидатур на присвоєння іменної відзнаки на «Алеї зірок».

Довідка

У Тернополі «Алею Зірок» започатковано у 2011 році. Відтоді щороку до Дня міста тут відкривають нові іменні та колективні відзнаки. На Алеї увіковічнено імена видатних тернополян, творчих колективів, волонтерів, добровольців і захисників України.