У Тернополі на вул. Руській, на ділянці від ставу до перехрестя вулиць Руської і Замкової, тривають роботи з оновлення схеми організації дорожнього руху.

Після завершення робіт на цій ділянці буде по дві смуги для руху транспорту в кожному напрямку, а також облаштують окрему смугу для паркування.

“Це дозволить впорядкувати рух транспортних засобів, підвищити пропускну спроможність однієї з центральних вулиць міста та покращити безпеку дорожнього руху. Наразі автомобілі паркуються з обох боків проїжджої частини, що суттєво ускладнює рух транспорту та спричиняє затори впродовж дня”, – повідомили у Тернопільській міській раді.

Для реалізації оновленої схеми здійснили фрезерування дорожнього покриття. У нічний час виконалм основні роботи з укладання нового асфальтобетонного покриття. Нанесення нової дорожньої розмітки планується орієнтовно впродовж двох тижнів, кажуть у міській раді.

“Оновлення асфальтобетонного покриття також було необхідним через попередні розкопки інженерних мереж, після яких на окремих ділянках утворилися просідання та нерівності”, – додали в ТМР.

Водіїв просять врахувати тимчасові обмеження під час планування маршрутів та дотримуватися вимог встановлених дорожніх знаків.