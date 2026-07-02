Знову втрата, знову сум та біль… На Запоріжжі прийняв свій останній бій Олександр Прунов. Вічна памʼять і слава захиснику України!

«У небі з’явилася ще одна зірка, що світить нам відвагою і нескореністю. Наш земляк Прунов Олександр Вікторович загинув 29 червня під час виконання бойового завдання у Запорізькій області. Він мужньо боронив Україну до останнього подиху.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і побратимам Героя.

Вічна памʼять і слава захиснику України!» – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.