За останні пів року на заході України ціни зросли майже на всі види житла. Найбільше подорожчали однокімнатні квартири у Рівному – на 9% та Тернополі – на 13%. Водночас їх вартість знизилась на 1% у Львові та на 8% в Ужгороді.

Де найдорожче житло на заході

Лідером з вартості нерухомості на заході України залишається Львів. За цінами на житло він лише трішки поступається Києву. Втім, за останні 6 місяців на вторинному ринку подешевшали однокімнатні квартири на 1%, водночас дво- і трикімнатні подорожчали на 1% та 5%, відповідно.

Ціни у Львові

• однокімнатні квартири – 64 500 доларів;

• двокімнатні – 93 700 доларів;

• трикімнатні – 119 000 доларів.

На первинному ринку також піднялись ціни на 3%, в середньому “квадрат” у новобудові Львова коштує 1390 доларів.

Ціни в Ужгороді

Другим у рейтингу найдорожчих міст на заході залишається Ужгород. Він водночас посідає третю сходинку з вартості нерухомості в усій Україні.

• однокімнатні квартири – 59 200 доларів, ціна впала на 8%;

• двокімнатні – 95 000 доларів, ціна зросла на 7%;

• трикімнатні – 115 000 доларів, вартість не змінилась.

Ціни у новобудовах в Ужгороді знизились на 1% за останні пів року.

Ціни в Чернівцях

Чернівці увійшли у трійку лідерів із вартості житла на заході України, при чому ціни тут продовжують рости на всі види нерухомості.

• однокімнатні квартири – 55 000 доларів, це на 8% дорожче, ніж пів року тому;

• двокімнатні – 76 900 доларів, ціна зросла на 11%;

• трикімнатні – 99 700 доларів, вартість підвищилась на 13%.

Вартість у новобудовах впала на 1%, зараз тут 1 кв. м продають за 1000 доларів.

Ціни в Рівному

Рівне тепер теж належить до найдорожчих міст України у західних областях. Ціни на житло рекордно піднялись торік – тоді лише за пів року вартість зросла на вторинному ринку на 14%, на первинному – на 13%. Ця тенденція спостерігається й зараз.

• однокімнатні квартири – 52 000 доларів, ціна зросла на 9%;

• двокімнатні – 64 000 доларів, ціна зросла на 4%;

• трикімнатні – 68 700 доларів, вартість залишилась без змін.

На первинному ринку ціна зросла на 8% у валюті й зараз “квадрат” коштує 1000 доларів.



Які ціни у решті регіонів

Найстабільнішими залишаються ціни на нерухомість у Луцьку, вартість одно- і трикімнатних квартир за пів року не змінилась, на двокімнатні підвищилась на 5%.

Ціни у Луцьку

• однокімнатні квартири – 50 000 доларів;

• двокімнатні – 65 000 доларів;

• трикімнатні – 78 800 доларів.

“Квадрат” у новобудовах Луцька подорожчав на 7% до 960 доларів.

Ціни у Тернополі

Абсолютним лідером зі зростання ціни на нерухомість став Тернопіль. Тут подорожчали усі види житла.

• однокімнатні квартири – 41 300 доларів, ціна зросла на 13%;

• двокімнатні – 61 500 доларів, ціна зросла на 12%;

• трикімнатні – 69 000 доларів, вартість підвищилась на 6%.

Новобудови подорожчали на 10%. Зараз в середньому “квадрат” у Тернополі коштує 790 доларів.

Ціни в Івано-Франківську

Нерухомість в Івано-Франківську теж дорожчає, але помірнішими темпами, ніж у Тернополі. Підвищення вартості тут становить 1-7%.

• однокімнатні квартири – 38 500 доларів, вартість підвищилась на 1%;

• двокімнатні – 57 000 доларів, ціна зросла на 5%;

• трикімнатні – 75 000 доларів, здорожчання становить 7%.

Житло у новобудовах подорожчало на 5% до 890 доларів за “квадрат”.

Ціни у Хмельницькому

Найдешевшим містом на заході є Хмельницький, втім, нерухомість тут теж дорожчає.

• однокімнатні квартири – 35 900 доларів, це на 3% дорожче, ніж раніше;

• двокімнатні – 51 800 доларів, ціна зросла на 6%;

• трикімнатні – 62 000 доларів, вартість підвищилась на 7%.

Найбільше ціни зросли на первинному ринку – на 10%. Зараз 1 кв. м у новобудові Хмельницького коштує 750 доларів.

