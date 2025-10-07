Молодіжний простір «Рафінад» відкрили у Заводській громаді на Чортківщині.

Подія відбулася в межах всеукраїнської програми «ВідНОВА:UA», яка залучає молодь до відновлення України через реалізацію молодіжних обмінів.

Як повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної військової адміністрації, над облаштуванням простору працювали 30 молодих людей із різних регіонів України.

Учасники виконували ремонтно-будівельні роботи, спільно відновлювали приміщення, яке тепер стало центром зустрічей та активностей для молоді громади.

Окрім волонтерської праці, молодь брала участь у культурній та освітній програмі. Вони ознайомилися з історією та традиціями Тернопільщини, відвідали місцеві музеї, пам’ятки культури та поспілкувалися з жителями громади. Учасники також презентували культуру своїх міст і селищ, вчилися командної роботи та інструментами громадської участі.

Нині простір «Рафінад» відкритий для молодих людей Заводської громади та використовується для проведення різних форматів молодіжних заходів.

Програма залучення молоді до відновлення України шляхом реалізації молодіжних обмінів «ВідНОВА:UA» впроваджується Міністерством молоді та спорту України, Державною установою «Всеукраїнський молодіжний центр» у партнерстві з громадською організацією ««Місто Активних Громадян»» у межах проєктів ПРООН в Україні «Підтримка громадянського суспільства та молоді» та «Підтримка інклюзивного відновлення для забезпечення стійкості та безпеки людей в Україні» за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Данії та уряду Японії.

