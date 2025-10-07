У Львові медики дитячої лікарні святого Миколая врятували 17-річну Анастасію, яка після купання в озері захворіла на лептоспіроз. Дівчина потрапила у медзаклад із тяжким ураженням печінки та перебувала у важкому стані. Про це повідомили у Першому медичному об’єднанні.

В останній місяць літа львівська студентка 1-го курсу Анастасія поїхала з мамою на відпочинок у Тернопіль. Під час купання в центральному озері міста дівчина випадково ковтнула воду.

“Найімовірніше, саме тоді в її організм і потрапила небезпечна для життя бактерія. Інкубаційний період тривав майже два тижні. Потім почалася гарячка до 40°С та біль у горлі. Далі – звернення до лікарні та блискавичне погіршення стану”, – розповіли медики.

У пацієнтки виявили генералізовану поєднану інфекцію. В озері вона інфікувалась бактерією лептоспірою, яку до водойми занесли заражені птахи або ж гризуни. Розвинувся лептоспіроз, який є особливо небезпечною інфекцією.

Паралельно організм дівчини уразили ще й 2 вірусні інфекції: цитомегаловірус і вірус Епштейна-Барра. Разом із лептоспірозом вони призвели до тяжкого ураження печінки.

«Пацієнтка потрапила до нас у важкому стані. Печінка практично перестала функціонувати. Знизився рівень білків, які відповідають за згортання крові, і це загрожувало небезпечними кровотечами. Через ураження печінки рівень альбуміну критично впав, внаслідок чого почала накопичуватися рідина біля серця та в легенях. Ми навіть розглядали можливість трансплантації печінки від батька, який терміново приїхав із військової служби та пройшов усі необхідні обстеження у Центрі трансплантології Першого медоб’єднання Львова», — розповіла завідувачка Центру педіатрії Лікарні Святого Миколая Яна Долинна.

Упродовж трьох тижнів лікарі боролися за життя дівчини та проводили інтенсивне лікування: давали противірусні та антибактеріальні препарати, а щоб відновити показники крові, переливали плазму та альбумін. На щастя, їм вдалося стабілізувати стан юної пацієнтки і трансплантація їй не знадобилась.

Якби родина звернулась за допомогою пізніше, то все могло б закінчитися відмовою декількох органів та зрештою смертю, кажуть лікарі. Зараз стан дівчини вже задовільний, проте попереду ще довгий шлях відновлення.

Довідка: дитяча Лікарня Святого Миколая входить до складу Першого медоб’єднання Львова.

