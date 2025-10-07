Тернополянин здобув срібло на Чемпіонаті світу з універсального бою
З 25 по 30 вересня в узбецькому місті Ургенч проходив Чемпіонат світу з універсального бою, який зібрав близько 800 спортсменів з 36 країн.
Серед них був і тернополянин Дмитро Патиковський, який здобув срібну медаль, підтвердивши свою майстерність на міжнародній арені. Про це повідомили у Тернопільській міській раді.
У командному заліку збірна України виборола почесне 2 місце, поступившись лише команді Узбекистану, господарям чемпіонату.
“Досягнення Дмитра – це вагомий внесок у загальний успіх національної команди та гордість для Тернополя. Вітаємо спортсмена та його тренерів із заслуженою нагородою і бажаємо нових перемог у майбутньому”, – зазначили у міській раді.