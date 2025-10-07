Покинув світ, як Герой: на війні загинув Ігор Прокопович з Тернополя
Війна обірвала життя ще одного тернополянина. На Харківщині прийняв свій останній бій Ігор Прокопович. Вічна памʼять та шана українському Воїну!
«Покинув цей світ як Герой, чий подвиг назавжди буде вписано в історію, наш земляк Прокопович Ігор Зіновійович. Воїн загинув 5 жовтня під час виконання бойового завдання на Харківщині. Його відвага, жертовність і незламна воля стали символом справжнього патріотизму.
Щиро співчуваємо рідним та близьким захисника.
Вічна памʼять Герою!» – написав міський голова Сергій Надал.