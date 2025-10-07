Війна обірвала життя ще одного тернополянина. На Харківщині прийняв свій останній бій Ігор Прокопович. Вічна памʼять та шана українському Воїну!

«Покинув цей світ як Герой, чий подвиг назавжди буде вписано в історію, наш земляк Прокопович Ігор Зіновійович. Воїн загинув 5 жовтня під час виконання бойового завдання на Харківщині. Його відвага, жертовність і незламна воля стали символом справжнього патріотизму.

Щиро співчуваємо рідним та близьким захисника.

Вічна памʼять Герою!» – написав міський голова Сергій Надал.

