На факультеті фінансів та обліку Західноукраїнського національного університету відбулося практичне заняття з навчальної дисципліни «Контроль і аудит» на тему «Організація та методика здійснення внутрішньогосподарського контролю та аудиту із застосуванням комп’ютерних технологій».

Заняття для здобувачів вищої освіти бакалаврського рівня освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування», які навчаються на 4 курсі, провела к.е.н., доцент кафедри аудиту Марія Шестерняк.

Метою заняття було вивчення сутності внутрішнього контролю та аудиту, а також оволодіння методикою застосування сучасних інформаційних технологій для проведення внутрішньогосподарського контролю та аудиту.

Практична частина відбулася у STEM-лабораторії університету із використанням інтерактивних столів та онлайн-платформ, що дало змогу студентам в інтерактивній формі виконувати навчальні завдання, тестові вправи та кейсові ситуації. Такий формат сприяв підвищенню рівня практичної підготовки, розвитку аналітичного мислення та умінню приймати обґрунтовані рішення на основі аналізу інформації.

Використання технологічного середовища STEM-лабораторії у процесі навчання дозволяє майбутнім фахівцям з обліку та аудиту ефективно поєднувати теоретичні знання з практичними навичками, необхідними для роботи в умовах цифрової трансформації економіки.

STEM-лабораторія функціонує на базі навчально-наукового центру комунікацій ЗУНУ під керівництвом к.п.н., доцента Оксани Коваль, директора цього центру. Проєкт реалізовано завдяки підтримці Vovk Foundation (Yurij Wowczuk), Міжнародного благодійного фонду BlueCheck Ukraine та спільним зусиллям ГО «Міжнародний інститут комунікацій». Він діє в межах міжнародної програми ILLUME, що об’єднує інновації, навчання, лідерство та практичні експерименти.

Інтеграція цифрових інструментів у навчальний процес сприяє формуванню у студентів ключових професійних компетентностей – здатності працювати з великими масивами даних, аналізувати інформаційні ризики, автоматизувати контрольні процедури та забезпечувати якість фінансової звітності. Такі заняття не лише підвищують мотивацію до навчання, а й готують здобувачів освіти до викликів сучасного бізнес-середовища, де інновації та технології є невід’ємною складовою професії аудитора.

