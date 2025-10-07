За дев’ять місяців цього року тернопільські поліцейські склали 2356 адмінпротоколів за вчинення домашнього насильства. Про це розповіли у поліції Тернопідьської області.

Так, упродовж січня–вересня до територіальних підрозділів поліції Тернопільської області надійшло 5395 заяв та повідомлень від громадян про факти правопорушень, пов’язаних із домашнім насильством.

За результатами проведених перевірок поліцейські склали 2356 адміністративних протоколів за ст. 173-2 КУпАП (вчинення домашнього насильства). Також слідчі поліції відкрили 84 кримінальні провадження за ст. 126-1 Кримінального кодексу України (вчинення домашнього насильства), з яких 53 скеровано до суду. Санкція цієї статті передбачає до двох років позбавлення волі.

За даними управління превентивної діяльності ГУНП в Тернопільській області, на профілактичному обліку поліції області перебуває 1908 осіб, які вчинили домашнє насильство. За дев’ять місяців правоохоронці також винесли 1789 термінових заборонних приписів щодо кривдників. Ці приписи передбачають різні обмеження для порушників, зокрема:

зобов’язання залишити місце проживання (перебування) постраждалої особи;

заборону на вхід і перебування в місці проживання (перебування) постраждалої особи;

заборону в будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою.

Крім цього, судами Тернопільської області винесено 30 рішень про застосування обмежувальних приписів стосовно кривдників та 106 рішень про направлення правопорушників на проходження програми для кривдників.

Поліцейські нагадують, куди потрібно повідомляти про факти домашнього насильства та звертатися по допомогу:

спеціальна лінія поліції — 102;

національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації — 0 800 500 335 (зі стаціонарного та мобільного) або 116 123 (з мобільного);

гаряча лінія з питань протидії торгівлі людьми, домашньому насильству, насильству за ознаками статі та насильству щодо дітей — 15-47;

мобільні бригади соціально-психологічної допомоги (за підтримки UNFPA): rozirvykolo.org/sluzhby-pidtrymky/mobilna-brygada.





