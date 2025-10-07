Довго чекали рідні з війни Івана Ляха. Як стало відомо, захисник не повернувся з виконання бойового завдання в населеному пункті плєхово курської області у червні минулого року… У мирному житті Іван навчався у Заздрістській гімназії імені Йосифа Сліпого… Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«Сум… Нестерпний біль втрати… Сльози… Це не в силі виплакати жодне материнське серце…

“На щиті” повертається випускник Заздрістської гімназії імені Йосифа Сліпого, захисник – Лях Іван Володимирович (28.03.1983-06.12.2024).

Відданий військовій присязі на вірність українському народові, мужньо виконавши військовий обовʼязок в бою за Україну, її свободу та Незалежність, молодший сержант Лях Іван Володимирович не повернувся з виконання бойового завдання в населеному пункті плєхово курської області російської федерації.

Не передати біль втрати словами, який відчувають його рідні, близькі, друзі, побратими, однокласники, вчителі, односельчани.

Нехай пам’ять про його жертовність і відвагу залишиться в наших серцях назавжди

Висловлюємо щирі співчуття батькам, родині, друзям та всім, хто знав Івана.

Вічна і світла пам’ять Герою!» – написали у Микулинецькій громаді.

