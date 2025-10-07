Спiвачка Вiта Грицак закликає врятувати палац Бадені у селищi Коропець Чортківського району на Тернопiльщинi. Трiщини на стiнах, поруйнований дах і перекриття мiж поверхами — так зараз виглядає колись розкiшна будівля.

Мова про порятунок пам’ятки ведеться десятиліття, але кардинально нічого не змінюється. Коропець — рідне селище Віти, в якому вона виросла. Співачка не вперше привертає увагу до жахливого стану колись розкішного палацу. Недавно разом із Марією Куриляк вона організувала фотосесію біля пам’ятки й опублікувала світлини на своїй сторінці у фейсбуці.

“Памʼятаєте, півроку тому розповідала вам про руйнування палацу графа Бадені у рідному селищі? Так от, зараз нічого не змінилось — стало тільки гірше. Тому захотіла закарбувати цю мить у фото, бо ідей для втілення реставрації поки не знайшла”, – написала Віта.

“Мовчати — означає погоджуватися з втратою”

Співачка розповідає, що любить палац з дитинства, але зараз його майбутнє під загрозою. Якщо дах остаточно обвалиться, реставрувати вже не буде що.

“Тут могли б знімати щось типу “Бріджертонів”, проходити виставки, фестивалі чи екскурсії. Але щоразу, коли іду повз палац графа Бадені у рідному селищі Коропець, бачу нові тріщини й уламки”, – розповідала дівчина в попередніх дописах про пам’ятку.

Віта каже: не знає, чи може щось змінити, але мовчати — означає погоджуватися з втратою.

Палац вражав вишуканим стилем і розкішшю

Палац графа Бадені був збудований у ХІХ столітті та належав до найвишуканiших аристократичних резиденцiй Галичини.

Селище Коропець в Чортківському районі, де розташований палац, до 1615 року належало польській короні. Згодом ці землі переходили від однієї шляхетної родини до іншої, аж поки в 1893 році маєток не купив граф Станіслав Бадені та перебудував палац до того вигляду, який зберігся дотепер. У часи Першої світової війни палац було частково знищено, але в міжвоєнний період його відновили.

Колись ця резиденція вражала гостей вишуканим стилем і розкішшю, була справжньою перлиною краю. Будівлю оточував розкішний парк з колекцією екзотичних дерев, де можна було гуляти годинами. Кажуть, що до 1939 року за парком доглядало 30 садівників.

В архітектурній пам’ятці вже за радянських часів на довгі роки оселилася обласна школа-інтернат для дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування. У палаці діяли бібліотека, картинна галерея та музична школа. А згодом туристів зовсім припинили допускати до пам’ятки через аварійний стан.

“Приїжджайте у Коропець, поки палац хоча б у такому стані“

Сьогодні палац графа Бадені в Коропці – одна з небагатьох пам’яток, у якій ще збережені фасади та палацові інтер’єри так званого віденського ренесансу, кажуть архітектори. Будівля і досі вражає розкішною бароковою ліпниною та красою, хоч і неймовірно занедбана.

Ще до повномасштабного вторгнення були спроби врятувати пам’ятку і навіть розробляли проєкти реставрацiї. З кожним роком стан палацу лише погіршується.

“Приїжджайте і ви у Коропець на Тернопільщині, поки палац хоча б у такому стані — попри все красивий”, – каже Віта.

Фотографії – зі сторінки Віти Грицак у фейсбуці.

