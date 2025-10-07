Майже рік вважали зниклим безвісти жителя села Волощина Саранчуківської громади Івана Гавдиду. У рідних жевріла надія: можливо, живий. На жаль, Іванові назавжди 37… Захисник загинув у листопаді минулого року на Донеччині. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«Знову сумна звістка прийшла у Саранчуківську громаду.

Ряди Небесного воїнства поповнив ще один наш земляк, житель села Волощина – Гавдида Іван Іванович, 09.07.1988 р.н.

Після місяців очікування, віри та молитов підтвердилась інформація про загибель 05.11.2024 року воїна-Захисника, який до цього часу вважався зниклим безвісти.

Солдат Іван Гавдида загинув виконуючи бойове завдання під час захисту України від збройної агресії російської федерації поблизу н.п. Катеринівка Мар’їнської міської громади Покровського району Донецької області.

Йому назавжди 37…

Саранчуківська сільська територіальна громада висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.

Вічна пам’ять і слава Герою!» – написали у Саранчуківській громаді.

