Навчатися ніколи не пізно: тернопільських пенсіонерів запрошують в “Університет третього віку”
У Тернополі стартує набір слухачів на новий навчальний курс в «Університет третього віку» для старших людей.
“Це унікальна можливість для людей старшого віку здобути нові знання, навички та цікаво провести дозвілля в колі однодумців”, – повідомили у міській раді.
Навчання організовує Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення. У рамках курсу слухачі зможуть вивчати:
- практичну психологію,
- комп’ютерну грамотність,
- англійську та польську мови,
- крою та шиття,
- спорту, краси та здоров’я,
- долучитися до культурно-мистецьких заходів.
Щоб стати студентом «Університету третього віку», необхідно подати заявку до Тернопільського міського територіального центру за адресою: вул. Миколи Лисенка, 8, каб. №5.
Проєкт діє з 2019 року та покликаний допомогти старшим людям залишатися активними, впевненими у собі й залученими до суспільного життя.