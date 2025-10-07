У Тернополі стартує набір слухачів на новий навчальний курс в «Університет третього віку» для старших людей.

“Це унікальна можливість для людей старшого віку здобути нові знання, навички та цікаво провести дозвілля в колі однодумців”, – повідомили у міській раді.

Навчання організовує Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення. У рамках курсу слухачі зможуть вивчати:

практичну психологію,

комп’ютерну грамотність,

англійську та польську мови,

крою та шиття,

спорту, краси та здоров’я,

долучитися до культурно-мистецьких заходів.

Щоб стати студентом «Університету третього віку», необхідно подати заявку до Тернопільського міського територіального центру за адресою: вул. Миколи Лисенка, 8, каб. №5.

Проєкт діє з 2019 року та покликаний допомогти старшим людям залишатися активними, впевненими у собі й залученими до суспільного життя.

