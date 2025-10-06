Туман, дощ і підвищення температури: вівторкова погода на Тернопільщині
Атмосферні фронти з південного-заходу зумовлять в першій половині тижня дощову погоду. Тепла повітряна маса сприятиме підвищенню температурних показників.
Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.
7 жовтня в області – хмарно. Невеликі дощі. Вночі та вранці туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 3-8 градусів тепла, вдень 8-13 градусів.
У Тернополі – хмарно. Дрібний дощ. Вночі та вранці туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 6-8 градусів тепла, вдень 11-13 градусів.