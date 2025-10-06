Жахливі наслідки війни чинять руйнівний вплив на життя наших захисників. У лікарні зупинилося серце жителя села Буданів Білобожницької громади Антона Яценяка. Антон був учасником АТО. Після початку повномасштабного вторгнення знову став на захист рідної землі. Захисник відійшов у Вічність у 43-річному віці. Щирі співчуття матері, дружині, двом синам, двом братам, всім родичам і близьким Героя. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«На війні смерть ховається не тільки в снарядах чи мінах. Жахливі наслідки чинять руйнівний вплив на життя наших захисників. Часто ці наслідки настільки сильні, що здатні відірвати душу від тіла і залишити по собі біль та скорботу.

5 жовтня відійшов у вічність військовослужбовець, житель села Буданів Яценяк Антон Іванович (30.06.1982 р. н.), який перебував на лікуванні в медзакладі.

З 2015 року по 2016 рік Воїн був учасником АТО. Після початку повномасштабного вторгнення знову став на захист рідної землі.

Висловлюємо найщиріші співчуття матері, дружині, двом синам, двом братам, всім родичам і близьким Героя. Розділяємо спільно цей гіркий біль втрати.

Вічна пам’ять!» – написали у Білобожницькій громаді.

