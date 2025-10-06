У Тернополі відбулося справжнє свято футзалу. Діючий футзальний чемпіон Тернопільщини МФК «Тернопіль» у рамках 1-го попереднього етапу кубку України сезону-2025/26 приймав команду «Сапфір» з Вінниці і переміг суперника 5:3.

Про це повідомляє Асоціація футболу Тернопільщини.

У першому таймі рахунок відкрив новобранець тернопільського колективу, колишній гравець івано-франківського «Урагану» та львівської «Енергії» Юрій Когут. Він влучно пробив у нижній, ближній до голкіпера «Сапфіра» кут воріт (1:0). Зазначимо, що в першому таймі найкраще себе проявив голкіпер МФК «Тернопіль» Віктор Кібляр (на фото), котрий зумів парирувати одразу два 10-метрових удари від гравців суперника.

На початку другого тайму той ж Когут відзначився вдруге в матчі. Юрій технічно обіграв суперника і потужно, а головне точно пробив з далекої відстані (2:0). Майже одразу у вінничан пройшла атака лівим краєм, яка завершилася точним ударом Юрія Попенка (2:1). На 25-й хвилині матчу рідний брат Юрія – Олександр Попенко вирівняв становище на майданчику, потужно пробивши з середньої відстані (2:2). Господарі не знітилися і довели серйозність своїх намірів у цьому поєдинку. Хорошу триходівку розіграли Юрій Когут, Віталій Паперовський, а замикав її Станіслав Симчук (3:2). Далі за тернополян відзначився Владислав Левчик, котрий отримав м’яча від голкіпера, звільнився від опіки суперника та влучно пробив у нижній кут воріт (4:2). Ще один м’яч за господарів забив той ж Юрій Когут (на фото з м’ячем).

Хет-трик він оформив дальнім ударом (5:2). Одного м’яча вінничани відіграли – у них пройшла хороша комбінація, яку завершив з центральної зони Віктор Щерба (5:3)…

МФК «Тернопіль» у звітному матчі виступав у такому складі: Кібляр Віктор – Паперовський Віталій-к, Когут Юрій, Симчук Станіслав, Юнаков Євген. На заміну виходили – Кириленко Віктор, Аяд Даніїл, Гром’як Дмитро, Каведяєв Олександр, Левчик Владислав, Онуфрейчук Сергій, Савчиц Олександр, Слотюк Арсен, Чорній Віктор.

Матч-відповідь між цими командами відбудеться через тиждень, 11 жовтня, у Вінниці.

Зауважимо, що МФК «Тернопіль» всього другий в історії представник Тернопільщини, який бере участь у кубку України з футзалу. Першим представником нашою області у цих змаганнях став «Сокіл» з Великої Березовиці, який 2022 році заявився для участі в кубку України і в першому попередньому раунді з сумою двох матчів поступився команді «Nice Guys» зі Львова. У гостях наші земляки поступилися львів’янам 3:8, а в матчі-відповіді, який відбувся у Тернополі, була зафіксована нічия – 9:9.

