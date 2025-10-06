Жорстока війна забрала ще одне життя. Після тривалої хвороби помер солдат Віталій Міляновський – житель села Слобідка-Мушкатівська Борщівської громади. Захисникові було лише 40 років. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«З великим сумом повідомляємо про те що, 2 жовтня 2025 року у лікарні помер наш захисник Віталій Міляновський, 30 серпня 1985 року народження, уродженець села Слобідка-Мушкатівська.

Відповідно до розпорядження міського голови, в Борщівській міській територіальній громаді оголошено жалобу з 6 по 7 жовтня 2025 року за воїном-Героєм.

Чин похорону воїна Віталія Міляновського відбудеться у вівторок, 7 жовтня, о 14.00 год. в селі Слобідка-Мушкатівська, вулиця В.Стуса.

Світла пам’ять мужньому і нескореному воїну-Герою», – написали у Борщівській міській раді.

«2 жовтня 2025 року після тривалої хвороби помер солдат Віталій Петрович Міляновський, 1985 року народження, житель села Слобідка-Мушкатівська Борщівської громади.

Зі світлим сумом висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Віталія. Разом із вами переживаємо цей біль і розділяємо важку втрату. Вічна пам’ять і слава українському Герою, який віддав своє життя за свободу та незалежність нашої Батьківщини.

Царство Небесне та вічний спокій його душі», – пише Другий відділ Чортківського РТЦК та СП.

