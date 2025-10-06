У чоловіка тернопільські поліцейські вилучили боєприпаси та вибухові пристрої. Чоловік переконував, що предмети озброєння – це його трофеї із зони бойових дій.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільщини, водія спинили на стаціонарному посту в селищі Підволочиськ. В салоні автівки були боєприпаси та вибухівка.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Як з’ясувалося, всі небезпечні предмети належали пасажиру автомобіля – жителю Івано-Франківщини 1978 року народження. Чоловік віз їх із зони бойових дій.

Згідно з документами, чоловік на початку жовтня був звільнений із лав ЗСУ. Переконував поліцейських, що всі ці предмети озброєння – це його бойові трофеї.

У ході огляду поліцейські вилучили 300 грамів пластичної вибухової речовини, дві осколкові гранати, споряджений ручний протитанковий гранатомет, 12 капсул детонаторів, навчально-тренувальну гранату. Вилучені речові докази направили на експертизу.

Чоловіка затримали. Йому оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого статтею 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження з вибуховими предметами та боєприпасами. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво у досудовому розслідування здійснює Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони.

