У Тернополі на базі 3-го корпусу лікарні швидкої допомоги функціонує Центр ментального здоров’я «Повернення». Він створений для надання допомоги військовослужбовцям, ветеранам, звільненим з полону, членам їхніх родин, які зазнали психологічних травм внаслідок війни, а також цивільним жителям громади.

Міський голова Тернополя Сергій Надал оглянув приміщення закладу і зазначив, що створення такого центру є важливим кроком у розвитку системи підтримки ментального здоров’я мешканців громади: «Це – сучасний центр, який відповідає всім вимогам і стандартам. Тут кожен мешканець нашої громади, а також люди з інших громад можуть отримати необхідні поради, допомогу та консультацію фахівців».

У Центрі надають послуги з ментального відновлення, проводять індивідуальні, сімейні та групові консультації, психіатричну підтримку, а також допомагають ветеранам у процесі соціальної адаптації. У закладі облаштовано чотири кабінети фахівців, кімнату групової терапії, рецепцію із зоною очікування, одномісні палати денного стаціонару. Центр повністю безбар’єрний і пристосований для пересування осіб з інвалідністю.

Директор КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» Ярослав Чайківський розповів, що більшість пацієнтів центру -військовослужбовці, які потребують фахової допомоги: «На сьогодні ми маємо пацієнтів-військових, які стикаються з депресивними станами, розладами сну, страхом, переляком та іншими проявами порушень ментального здоров’я. Тут вони отримують необхідну допомогу».

Реалізація проєкту стала можливою завдяки співфінансуванню благодійників та міського бюджету. За кошти меценатів проведено капітальний ремонт частини приміщень, придбано медичні ліжка, меблі, техніку та медичний інвентар. Із міського бюджету виділено кошти на облаштування вхідної групи з електричним підйомником для маломобільних груп населення, рецепції та медичних кабінетів, архівної кімнати, прилеглої території, а також придбання оргтехніки та частини меблів.

Центр ментального здоров’я «Повернення» у Тернополі працює в рамках безбар’єрного простору національного проєкту «Рух без бар’єрів». Він охоплює 15 пілотних громад, однією із яких є Тернопіль, і має на меті створення безбар’єрних маршрутів та середовища, аби зробити міський простір доступним для всіх громадян, зокрема для ветеранів, осіб з інвалідністю, батьків з візками та інших груп.

