У навчально-науковому центрі комунікацій на базі STEM-лабораторії Західноукраїнського національного університету стартувала STEM-школа для обдарованих учнів Тернополя. Цей освітній простір став майданчиком для формування нової генерації мислячих, креативних та впевнених у собі молодих лідерів.

Серед учасників – студенти ВСП «Фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій ЗУНУ», учні 9-11 класів Тернопільського академічного ліцею «Українська гімназія» ім. І. Франка, ТНВК «Школа-ліцей № 6 ім. Н. Яремчука», а також Тернопільських загальноосвітніх шкіл І–ІІІ ступенів №23 та №24. Втілення такої амбітної освітньої ініціативи стало можливим завдяки підтримці україно-американського проєкту за участі VOVK Foundation, BlueCheck Ukraine та ГО «Міжнародний інститут комунікацій».

Перший навчальний день розпочався з тренінгового заняття «Creative Mindset Studio», присвячене психології впевненості, розвитку креативності, емоційної гнучкості та резильєнтності. У невимушеній атмосфері відбулося знайомство між учасниками та тренерами: під час інтерактивних вправ школярі не лише представили себе, а й поділилися власними очікуваннями, інтересами та захопленнями. Заняття провела психолог, психотерапевт, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та соціальної роботи, провідний спеціаліст ННЦК ЗУНУ – Марія Бригадир. У результаті вже з перших хвилин навчання в команді з’явилася довіра, відкритість та бажання працювати разом.

Наступний етап навчання провів Валентин Маленчак – талановитий учитель інформатики Тернопільської ЗОШ №23, тренер CodeCraft. Учні занурилися у світ комп’ютерного моделювання, розглянули поняття та види моделей (матеріальні, інформаційні та комп’ютерні), а також обговорили, як моделювання допомагає проєктувати, планувати та аналізувати складні об’єкти, явища, процеси. Окрему увагу приділили UML (Unified Modeling Language) як універсальній графічній мові, що використовується для проєктування, візуалізації, опису та документування програмних та бізнес-систем. Розібрали поняття та особливості побудови діаграми варіантів використання (Use Case), а також її складових елементів – акторів, прецедентів, меж системи та зв’язків. Завершилося заняття мозковим штурмом: учасники представили власні ідеї для майбутніх STEM-проєктів, які можуть бути реалізовані з використанням UML.

Тренери STEM-школи, створюючи атмосферу довіри та підтримки, поєднуючи сучасні методики навчання з практичними вправами, були щиро вражені мотивацією та активністю учнів, надихнулися енергією групи і з великим задоволенням налаштовані на подальше проведення занять, розвиток креативності та командної роботи серед учасників.

Учасники, сповнені ентузіазму щодо подальшого навчання, охоче поділилися першими враженнями: «Було надзвичайно класно і цікаво», – зазначив Дем’ян Сивак, учень ТАЛУГ ім. І. Франка.

«Дякую STEM-школі за цікаві заняття! Було весело та надихаюче, чекаю нових відкриттів на наступних уроках», – розповів Сергій Ковальський, учень ТЗОШ №23.

«Мені дуже сподобалося перше заняття! Було цікаво, весело і дружня атмосфера допомогла швидко включитися в процес. З нетерпінням чекаю наступних зустрічей!» – Вікторія Іщишин, учениця ТЗОШ І-ІІІ ст. №24.

«Дякую за чудовий вступ до цікавих STEM-занять та створену приємну атмосферу викладачами та координаторами!» – Олексій Лесик, учень ТАЛУГ ім. І. Франка.

Особлива вдячність за допомогу в організації першого заняття координатору STEM-лабораторії навчально-наукового центру комунікацій Діані Бойко за злагоджену та комфортну атмосферу навчального процесу, а також провідному спеціалісту ННЦК, доценту кафедри обліку Марії Шестерняк за створення затишного середовища для всіх учасників.

STEM-школа тільки розпочинає свій шлях, проте вже сьогодні зрозуміло: попереду – нові ідеї, відкриття та захопливі проєкти, що стануть важливим кроком у розвитку талановитої молоді Тернополя.

Подобається це: Подобається Завантаження…