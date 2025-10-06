На Тернопільщині загальна захворюваність на грип, ГРВІ та COVID-19 за останні 7 днів склала 403,9 випадки на 100 тисяч населення (захворіло 4114 осіб).

Про це інформує Тернопільський обласний центр контролю і профілактики хвороб.

За минулий тиждень кількість захворілих ГРВІ, у порівнянні з попереднім, зросла на 0,8% (4114 випадків проти 4080).

Число дітей серед хворих склала 57% (2347 осіб), школярів – 59% (1384) від усіх захворілих дітей. Порівняно з попереднім тижнем, спостерігається збільшення хворих на ГРВІ дітей на 6,1% та зменшення школярів на 1,5%.

Госпіталізовано за звітний тиждень 152 особи, із них 59 дітей (38,9%). Кількість госпіталізованих зменшилась у порівнянні з минулим тижнем на 3,8%.

За тиждень зареєстровано 107 випадків захворювання на COVID-19, що складає 2,6% від загальної кількості всіх зареєстрованих випадків ГРВІ, що менше від минулого тижня на 39,9% (107 випадків проти 178).

З числа лабораторно підтверджених випадків COVID-19 питома вага дітей становить 15% (16 випадків).

