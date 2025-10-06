На Тернопільщині шахрай, назвавшись працівником банку, ошукав чоловіка на понад 220 тисяч гривень.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

До правоохоронців із заявою звернувся 29-річний житель Чортківщини. Чоловік розповів, що напередодні йому телефонував невідомий, назвався працівником служби безпеки банку і запевнив, що начебто відбувся несанкціонований вхід до онлайн-кабінету і для безпеки потрібно перевірити рахунок. Під приводом проведення перевірки шахрай дізнався у потерпілого реквізити банківської картки та коди підтвердження.

Довіра до шахрая обійшлася чоловікові понад 220 000 гривень.

За цим фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження відповідно до статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України та вживають заходів для встановлення особи зловмисника.

“Пам’ятайте: справжні працівники банку ніколи не запитують по телефону реквізити картки чи коди підтвердження. У разі підозрілого дзвінка – негайно завершіть розмову та самостійно зателефонуйте до свого банку”, – наголосили у поліції.

Якщо ви постраждали від шахраїв, не зволікайте та телефонуйте на спецлінію «102».

