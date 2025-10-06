Поліція закликала жителів Тернопільщини не публікувати фото з місць влучань, відео та номери ворожих БПЛА та ракет, роботу ППО.

Про це йдеться у повідомленні відділу комунікації поліції Тернопільської області.

“Поширення кадрів у соцмережах із місць влучань, роботи ППО чи фото та відео уламків із видимими бортовими номерами дронів або ракет — небезпечно. Це допомагає ворогу коригувати удари, наражає на ризик наших захисників і цивільних громадян та може призвести до нових атак”, – зазначили у відомстві.

Поліцейські нагадують, що категорично заборонено:

знімати або публікувати фото чи відео місць влучань, руйнувань чи моментів вибухів;

фіксувати роботу Сил протиповітряної оборони або моменти збиття повітряних цілей;

публікувати бортові номери, серійні позначки або фото уламків дронів і ракет;

виходити з укриття під час повітряної тривоги заради зйомки або знімати з вікон, балконів та інших відкритих місць.

Якщо ви виявили уламки ракети або бойового БПЛА (шахед) — не підходьте і не торкайтеся. Негайно повідомте про небезпечні знахідки відповідні служби: поліцію — 102, ДСНС — 101.

Кожне опубліковане фото чи відео може стати безплатною розвідкою для противника, наголосили у поліції.

Нагадаємо, у ніч на 5 жовтня Росія запустила по Україні більше ніж 50 ракет і близько 500 ударних дронів. Під атакою були Львівська, Івано-Франківська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Одеська, Кіровоградська області. Зокрема, внаслідок комбінованого удару БпЛА та крилатими ракетами на Львівщині чотири людини загинули, ще 8 постраждали.

На Тернопільщині зафіксували падіння уламків ракети та кількох БПЛА. Влада повідомляла про незначне пошкодження даху будівлі на Чортківщині.

