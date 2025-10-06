Ряди Небесного війська поповнив ще один наш Герой. На Дніпропетровщині під час виконання бойового завдання отримав смертельні поранення та загинув житель села Пробіжна Колиндянської громади Андрій Яніцький. Захисникові було лише 38 років. Сьогодні Андрій повертається на щиті до рідного дому. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«Кривава війна забрала життя молодого Героя Андрія Яніцького, жителя села Пробіжна. Найвищу ціну за волю України та спокійне життя за нас заплатив ще один хоробрий воїн, солдат військової частини А4010 – Андрій Петрович,14.12.1986 року народження.

Під час виконання бойового завдання поблизу с.Степове Синельниківського району Дніпропетровської області отримав смертельні поранення та загинув Андрій Яніцький.

Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким та друзям загиблого. Схиляємо голови у скорботі перед мужністю і жертовністю нашого Захисника.

Вічна і світла пам’ять Герою… Слава Україні! Героям Слава!» – написали у Колиднянській громаді.

«Ряди Небесного Війська поповнив ще один наш Герой. Сьогодні жителі Колиндянської громади з великим сумом зустрічають Андрія Яніцького, мешканця села Пробіжна, 14.12.1986 року народження.

Відважний Воїн загинув при виконанні бойових завдань, отримавши смертельні поранення, поблизу населеного пункту Степове Синельниківського району Дніпропетровської області.

Чортківська районна військова адміністрація висловлює щирі співчуття рідним та близьким Захисника.

У тихій молитві схиляємо свої голови в пошані перед памʼяттю Героя!

Честь і слава Захиснику, який поклав на вівтар Вітчизни найцінніше – своє життя!» – написали у Чортківській РВА.

