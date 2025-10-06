Посадовців комунального підприємства судитимуть за розтрату бюджетних коштів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільщини.

Слідчі Кременецького районного відділу поліції за процесуального керівництва Кременецької окружної прокуратури завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо посадових осіб одного з комунальних підприємств міста. Обвинувальний акт скеровано до суду.

У ході слідства встановлено, що директор комунального підприємства за попередньою змовою з головним бухгалтером у грудні 2023 року організували схему розтрати бюджетних коштів, виділених на благоустрій та утримання доріг громади. Посадовці укладали фіктивні договори з підрядними організаціями на послуги з прибирання снігу. Надалі вони підписували акти з неправдивими відомостями про нібито виконані роботи, хоча фактично жодних послуг на зазначених ділянках не здійснювалося.

На підставі цих документів із рахунків підприємства незаконно було перераховано 200 тисяч гривень бюджетних коштів. Таким чином, гроші громади опинилися у розпорядженні сторонніх осіб.

Окрім розтрати майна, посадовцям інкримінується й службове підроблення – складання та видача завідомо неправдивих офіційних документів.

Дії обвинувачених кваліфіковано за частиною 4 статті 191 (розтрата майна в умовах воєнного стану), частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 191 (пособництво у розтраті майна), а також частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення).

