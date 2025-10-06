У Тернополі розпочинають роботи з облаштування безбар’єрного простору на вулиці Михайла Грушевського – від Театрального майдану до будівлі обласної військової адміністрації. Проєкт передбачає реконструкцію інженерних мереж, оновлення дорожнього покриття, створення зручного міського середовища для людей з інвалідністю, батьків з візочками, літніх людей та інших маломобільних груп населення.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської міської ради.

“Одним із важливих етапів реалізації проєкту стане заміна старих дерев. За результатами обстеження, близько 85% зелених насаджень на цій ділянці перебувають у незадовільному стані: у дерев зафіксовано ознаки всихання, стовбурної та кореневої гнилі, ураження грибковими захворюваннями (зокрема, білою мармуровою гниллю), що призводить до інтенсивного руйнування їх деревини”, – йдеться у повідомленні.

“Ці дерева висаджені ще в 60-их роках минулого століття. Вони вже досягли своєї вікової межі. І будь-які додаткові пошкодження будуть посилювати руйнування кореневої системи, їхньої деревини і посилення ефекту аварійності”, – цитують у ТМР головну спеціалістку відділу благоустрою та екології міського управління ЖКГ Людмилу Гринчишину.

У рамках реалізації затвердженої Концепції комплексного озеленення Тернополя для нових насаджень використовуватимуться дерева зі стрижневою кореневою системою – вони, кажуть у міськраді, краще адаптовані до умов міста та стійкіші до пошкоджень.

Роботи з реконструкції планують завершити до кінця 2025 року. Висадження нових молодих дерев заплановане навесні 2026 року.

