Відділення денного перебування Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг) запрошує людей пенсійного віку активно та з користю провести своє дозвілля.

Взяти участь у будь-яких запропонованих центром подіях можна за попереднім записом. Про це повідомляє Тернопільська міська рада.

Понеділок 06.10

10:00 – руханка з Світланою Шкварко (острівець «Чайка»);

10:00 – руханка з Софією Іващук (Співоче поле);

10:00 – заняття на шведській стінці та дошці Євмінова (кабінет №6);

12:00 – соціальний проєкт «Здорові люди» аквапарк «Алігатор»;

Вівторок 07.10

10:00 – заняття на шведській стінці та дошці Євмінова (кабінет №6);

11:00 – «Бабусі для ЗСУ» плетіння маскувальних сіток. Локація – 11 школа (запис обов’язковий);

12:00 – майстер-клас з алмазної викладки картин (Миколи Гоголя, 2);

12:00 – майстер-клас розмальовка картин за номерами (Миколи Гоголя, 2);

12:00 – ігровий клуб за інтересами шахи & шашки (кабінет №8), попередній запис;

Середа 08.10

10:00 – руханка з Світланою Шкварко (острівець «Чайка»);

10:00 – руханка з Софією Іващук (Співоче поле);

11:00 – смартфон для батьків (попередній запис);

11:00–14:00 – оздоровлення у “Delmar банний spa клуб” (запис обов’язковий);

Четвер 09.10

10:00 – танцювально-рухова терапія (острів «Чайка»);

11:00 – «Бабусі для ЗСУ» плетіння маскувальних сіток. Локація – 11 школа (запис обов’язковий);

12:00 – майстер-клас з алмазної викладки картин (Миколи Гоголя, 2);

12:00 – майстер-клас розмальовка картин за номерами (Миколи Гоголя, 2);

12:00 – «Добрий гумор для добрих сердець» (кабінет №8), попередній запис;

П’ятниця 10.10

10:00 – руханка з Світланою Шкварко (острівець «Чайка»);

10:00 – заняття на шведській стінці та дошці Євмінова (кабінет №6);

10:00 – руханка з Софією Іващук (Співоче поле);

17:00 – оздоровчий комплекс «Еней».

Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення розташований за адресою: вул. Миколи Лисенка, 8.

У заходах можливі доповнення, детальна інформація – за телефонами: (067) 530-59-40, (098) 715-42-21, (067) 172-89-88, (067) 345-59-