У Західноукраїнському національному університеті з нагоди Міжнародного дня перекладача відбувся конкурс студентів-перекладачів, організований кафедрою іноземних мов та інформаційно-комунікаційних технологій.

У змаганні взяли участь студенти класичного університету Тернополя, зокрема освітньо-професійної програми «Бізнес-комунікації та переклад». Конкурс складався з кількох етапів і передбачав переклад з англійської на українську та навпаки.

Англомовними спікерами заходу стали спеціаліст І категорії відділу міжнародних зв’язків ЗУНУ Володимир Сидяга та студент-медик із Кашміру (Індія) Умер Салям. Україномовними спікерами виступили професор, кандидат економічних наук Володимир Мазур та професор, доктор економічних наук –Дмитро Шушпанов.

Привітали учасників і гостей також проректор з науково-педагогічної роботи Уляна Коруц та директор ННІМВ ім. Б. Д. Гаврилишина Людмила Гаврилюк-Єнсен. Вони підкреслили важливу роль перекладача у сучасному мультикультурному світі, наголосили на значенні професійної компетентності в умовах міжнародної комунікації та побажали студентам віри у власні сили й невичерпного прагнення до знань.

За підсумками роботи журі, до складу якого увійшли викладачі кафедри, перше місце посіли Софія Хрустальова та Олеся Хлод. Друге – Микола Юречко та Софія Сапіга. Третє – Тетяна Петровська й Анастасія Плутенко.