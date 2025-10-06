

У Києві відбулася церемонія нагородження премією Global Teacher Prize Ukraine 2025. До відзначених цього року увійшла і вчителька з Тернополя Наталія Перехрист.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Президента України.

Global Teacher Prize Ukraine – національна премія для вчителів – агентів освітніх змін, яку вручають в Україні з 2017 року. Вона покликана відзначити не лише досягнення вчителя в роботі з учнями, а і його суспільний внесок. Конкурс проводить щороку громадська спілка «Освіторія» з нагоди Дня працівників освіти.

За версією Global Teacher Prize Ukraine найкращим учителем цьогоріч став Руслан Шаламов із Харкова. Він отримав 1 млн грн на втілення своєї освітньої мрії.

Переможці в інших номінаціях: «Дошкілля» – вихователька з Івано-Франківська Христина Микуляк, «Вчитель математики» – учителька алгебри, геометрії та інформатики з Івано-Франківщини Леся Максимко, «Вчитель хімії» – Євгеній Атамасенко з Київщини, «Вибір серцем» – учитель географії з Харківщини Максим Романов, «Вчитель інформатики» – учителька інформатики та англійської мови з Тернополя Наталія Перехрист, «Вчитель-інноватор» – учитель інформатики з Полтавщини Володимир Бабенко, «Інклюзивність» – учителька української жестової мови, основ правознавства, історії України та всесвітньої історії з Кривого Рогу Ольга Біланова.

“Кожен урок – це маленький крок до великої мети. Сьогодні він привів мене до перемоги у номінації “Вчитель інформатики” Global Teacher Prize 2025″, – поділилася на своїй сторінці в соцмережі Наталія Перехрист.

На фото: Наталія Перехрист з міністром освіти і науки України Оксеном Лісовим. Фото із соцмережі.