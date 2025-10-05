Ігор Римар із села Мовчанівка Підволочиської громади захищав Україну на Краматорському напрямку, де йдуть страшні бої. На жаль, не витримало серце солдата. Завтра, у понеділок, Ігор повертається до рідного дому назавжди. Вічна пам’ять та шана Герою!

«На жаль, ще одна сумна звістка для Підволочиської громади. 1 жовтня 2025 року відійшов у вічність солдат 63-ї окремої механізованої бригади Збройних Сил України, житель села Мовчанівка – Римар Ігор Степанович (1971 р.н.).

Під час перебування разом із побратимами на Краматорському напрямку Ігор раптово відчув себе зле… Серце воїна зупинилося.

Завтра в понеділок у Підволочиську будемо зустрічати кортеж з тілом о 16.30 год., після спільної молитви відправляємося в село Мовчанівка, де відразу по приїзді в домівці покійного військового буде відправлятися парастас. Похорон у вівторок об 11.00 год в селі Мовчанівка. Початок на подвір’ї, далі в місцевому храмі і похоронений військовий буде на сільському кладовищі в селі Мовчанівка.

Вічна пам’ять Герою, який служив із любов’ю до України до кінця», – повідомили у Підволочиській громаді.